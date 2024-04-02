Видеокарты Nvidia занимают верхнюю планку в Steam, не давая Amd шанса. А RTX 3060 является ведущим выбором среди геймеров.

Steam - цифровая платформа, на которой насчитывается 150 миллионов активных пользователей в месяц. На сегодняшний день это крупнейшая игровая платформа с самым большим списком игр. Каждый месяц Steam проводит опрос, чтобы узнать о том, какое оборудование и платформы предпочитают пользователи. Nvidia и Intel занимают доминирующие позиции на март 2024.

Согласно последним данным, 78% игроков используют графические процессоры Nvidia. За ними следуют 14.64% графических процессоров AMD и 7.24% процессоров Intel (в основном iGPU).

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Возглавляет список Nvidia GeForce RTX 3060, которая была выпущена ещё в 2021 году, а её доля составляет 6.92%. Несмотря на выпуск новых видеокарт RTX 4060, RTX 3060 остаётся в производстве из-за повышенного спроса. Далее по популярности в списке идёт RTX 2060(4.1%) и GTX1650(4.07%). GeForce RTX 4060 является самым популярным выбором среди серии GeForce RTX 40 "Ada" с долей (2.59%), а GeForce RTX 4070 (2.5%). Это довольно много, учитывая, что последняя стоит почти в два раза дороже. Флагманская GeForce RTX 4090 более популярна, чем RTX 4080.

Между тем единственной видеокартой от AMD Radeon, которая появляется в списке, является RX 7900 XTX с долей (0.34%). Что касается процессоров, то Intel остаются самыми популярными с долей (68.07%). Тем не менее AMD здесь удалось захватить больший кусок, с долей 31.93% благодаря своей сильной линейки Ryzen. Наибольшей популярностью пользуются 6 ядерные процессоры (35.69%), за ними идут 8 ядерные процессоры с (19.49%).

Этот опрос даёт хорошее представление об рынке компьютерных комплектующих.