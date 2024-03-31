У Samsung Galaxy S24 Ultra есть ошибка, которая ухудшает качество изображений и фотографий

Компания Samsung позиционирует свой смартфон Galaxy S24 Ultra как один из первых настоящих флагманских смартфонов с искусственным интеллектом на рынке Android, а его цена в России стартует от 100 тыс. рублей. Несмотря на это, у него была выявлена проблема, которая заключается в задержке затвора задней камеры и случайной блокировки объекта. Смартфон унаследовал эту ошибку от своего предшественника S23 Ultra. Автор Android Authorty Рита Эль Хури вычислила, что задержка составляла до 340 миллисекунд в сравнении с устройством Pixel 8 pro. Однако есть способ уменьшить эту задержку.

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Для этого нужно включить на смартфоне функцию Quick Tap, которая уменьшит задержку затвора до 87,75 миллисекунд. Другого способа решения этой проблемы - включение режима Pro в приложении камеры Samsung, к сожалению, пока нет. И нет никакой информации, что последнее обновление исправит эту ситуацию.