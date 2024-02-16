Samsung начинает закупать оборудование, чтобы начать производство OLED-дисплеев для компании Apple.

Samsung начинает закупать оборудование, чтобы начать производство OLED-дисплеев восьмого поколения. Корейский гигант будет обслуживать заказы от Apple, HP, Dell и может быть других компаний. The Elec предполагает что, завод начнет производство во второй половине 2025 года. Первая партия будет производиться не для Apple, а для PH и Dell. Это говорит нам о том, что эти компании будут конкурировать с Apple, внедряя панели более высокого качества в свои продукты гораздо раньше.

По слухам первый MacBook Pro с OLED-дисплеем может выйти не раньше 2026 или 2027 года, что может привести к колоссальному разрыву в производстве Samsung. В течение этого времени Samsung может делать заказы для производителей ноутбуков и увеличивать клиентскую базу для того, чтобы окупить многомиллиардные затраты на производство OLED-дисплев. В случае расторжения партнерства с Samsung, Apple всегда может рассчитывать на то, что LG возьмет на себя дополнительную ответственность, что пойдет только на пользу корейскому производителю дисплеев.