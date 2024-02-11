52Pi выпустила новую плату расширения, предназначенную для улучшения качества аудиовоспроизведения и поддержки SSD M.2. С помощью HiFiBerry Digi+ аудиоконтент может воспроизводиться с частотой дискретизации до 192 кГц, а затем выводится через RCA или оптически.

52Pi предлагает новую плату расширения для Raspberry Pi, которая не только предназначена для расширения одноплатного компьютера с точки зрения качественного воспроизведения аудиоконтента, но и включает в себя слот M.2. Датчики и исполнительные механизмы по-прежнему можно использовать как обычно.

NVDigi — это плата расширения для Raspberry Pi 5, с помощью которой 52Pi стремится предоставить решение для воспроизведения Hi-Fi и дальнейшего расширения одноплатного компьютера, позволяя реализовать обширные проекты. Плата расширения поставляется с HiFiBerry Digi+, которая должна обеспечивать качественный аудиовыход. Плата напрямую использует порт I2S Raspberry Pi 5. По заявлению производителя, прямое подключение к процессору, минуя обход через USB-порт, обеспечивает особенно высокое качество воспроизведения. Поддерживается частота дискретизации до 192 кГц при 24 битах. Затем аудиоконтент можно выводить через RCA или оптически через TOSLink, что упрощает, например, подключение ресиверов.

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Плата также поддерживает использование SSD M.2. Чрезвычайно популярный формат M.2 2280 не поддерживается, но модели M.2 2242 и M.2 2230 можно использовать по протоколу NVMe. Это делает расширение памяти особенно простым, позволяя без проблем хранить большие аудиофайлы. Наконец, плата расширения NVDigi также позволяет использовать дополнительные датчики и исполнительные механизмы. Соответствующие контакты GPIO закольцованы и по-прежнему доступны на верхней стороне в виде типичного разъема для контактов.

NVDigi теперь доступен для предварительного заказа напрямую у производителя по цене чуть менее 40 долларов. Заинтересованные стороны получают информацию о стоимости доставки и возможных налогах на импорт.