Компания AMD внедрила свою технологию FSR 3 в игру Starship Troopers: Extermination, которая представляет собой кооперативный шутер от первого лица.

Компания AMD объявила о добавлении своего новейшего технологического решения FSR 3 в игровой проект Starship Troopers: Extermination, который является кооперативным шутером от первого лица.

Игра была разработана командой Offworld Industries, также ответственной за создание игры Squad, и выпущена в раннем доступе в мае прошлого года на платформе Steam. Проект получил положительные отзывы игроков, о чем свидетельствует рейтинг 89% на основе пользовательских рецензий.

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Изначально, Starship Troopers: Extermination поддерживал только технологию Intel XeSS. Но с последним обновлением 0,6.2 в игру была добавлена поддержка AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 2, что расширило возможности пользователей с видеокартами обоих производителей. Однако стоит отметить, что сейчас игра автоматически устанавливает рекомендуемый масштаб рендеринга в зависимости от настроек пользователя.

В будущем обновлении планируется добавить опцию для ручной настройки этого параметра, чтобы игроки могли выбрать между предустановленными профилями “Производительность”, “Качество” и “Сбалансированный”.



