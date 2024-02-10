Apple планирует обновить iOS 18, взяв за основу концепцию операционной системы для гарнитуры Vision Pro

Недавно стало известно о новом достижении компании Apple, которая представила уникальную модель искусственного интеллекта. Эта модель способна выполнять сложные задачи по обработке изображений, включая их редактирование и манипуляции. Теперь пользователь может управлять процессом обработки изображения, отдавая команды на естественном языке. Это по-настоящему революционное решение, которое открывает новые горизонты для использования искусственного интеллекта в повседневной жизни.

В настоящее время компания ведет активную работу по созданию собственных приложений с использованием искусственного интеллекта для iPhone 16-й модели. Это говорит о том, что компания серьезно нацелена на развитие данной технологии и ее интеграции в свои продукты. Также ходят слухи о том, что Apple планирует обновить свою операционную систему iOS 18, взяв за основу концепцию операционной системы VisionOS, разработанной для гарнитуры Vision Pro. Предполагается, что новая версия iOS 18 получит некоторые элементы дизайна от VisionOS, такие как полупрозрачные меню и другие интересные решения.

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Компания активно работает над широким спектром возможностей, связанных с использованием искусственного интеллекта в iOS 18. В частности, аналитик Джефф Пу заявил, что будущая линейка iPhone 16 будет первым устройством от Apple, которое получит функции искусственного интеллекта. Ожидается, что это произойдет во второй половине текущего года.