Компания Dyson представила новый фен Supersonic R, предназначенный для профессионального использования. Он стал легче и компактнее предыдущей модели, а расположение кнопок было оптимизировано для удобства пользователей.

Компания Dyson, ведущий мировой производитель бытовых и профессиональных фенов, представила свое последнее детище – фен Supersonic R, который стал первым крупным обновлением серии Supersonic с 2016 года.



Новый фен имеет уникальную г-образную форму, что делает его на 30 процентов компактнее и на 20 процентов легче предыдущей модели. Вес Dyson Supersonic R не превышает 325 грамм, что позволяет избежать излишней нагрузки на кисть руки при длительном использовании. Расположение кнопок также было продумано с учетом рекомендаций профессионалов, чтобы сделать использование фена максимально удобным и эффективным.

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Новый фен Dyson Supersonic R предназначен исключительно для профессионального применения и стоит более 50 тысяч рублей. Благодаря уникальной технологии, разработанной компанией, этот фен способен обеспечить равномерное распределение тепла по всем направлениям, исключая образование холодных и перегретых зон. Это делает его идеальным инструментом для стилистов и парикмахеров, заботящихся о здоровье и красоте волос своих клиентов. Специально для Dyson Supersonic R был разработан специальный фильтр, способный улавливать волосы, частицы распыленных средств и другие загрязняющие элементы, предотвращая их проникновение внутрь корпуса фена.