Сегодня в сети появились качественные изображения смартфонов Samsung Galaxy A55 и A35, а также флагманского Asus Zenfone 11 Ultra с OLED-экраном 6.78", 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 3.

Сегодня в сеть просочились не только высококачественные изображения среднебюджетных смартфонов Samsung Galaxy A55 и A35, но также и флагманского смартфона Asus Zenfone 11 Ultra, что стало приятным сюрпризом для поклонников бренда. Asus Zenfone 11 Ultra был представлен на качественных рендерах, раскрывая свое ультрасовременное обличие.

Согласно предварительным данным, смартфон будет оснащен OLED-экраном с диагональю 6.78 дюймов, разрешением Full HD+ и частотой обновления кадров 144 Гц, что обеспечит плавное и комфортное использование устройства. Основой аппаратной составляющей станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, а встроенной — 512 Гб. В фронтальной камере устройства будет установлен 32-мегапиксельный датчик, в то время как основная камера представлена тремя датчиками с разрешением 50 мегапикселей (Sony IMX890) каждый. Это позволяет снимать высококачественные фотографии и видео, а также наслаждаться просмотром контента на большом экране. Кроме того, Asus Zenfone 11 Ultra будет поддерживать быструю зарядку, что позволит быстро зарядить устройство и продолжить его использование без перерыва.