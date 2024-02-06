Минтранс РФ представил новый законопроект, регулирующий использование беспилотных автомобилей в России. Беспилотники смогут передвигаться по дорогам страны без присутствия человека с 2025 года, при этом ответственность за них будет на владельцах.

Министерство транспорта России представило доработанный законопроект, который регулирует использование высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных автомобилей внутри страны. Согласно документу, с 2025 года автономные транспортные средства смогут передвигаться по автодорогам без участия человека. Ответственность за поведение автомобиля на дороге в первую очередь будет лежать на собственнике транспортного средства.

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Проект также предусматривает создание уникальной системы “цифровых копий” уличной дорожной сети, которая предоставит актуальную информацию о состоянии дорог системе управления автоматизированными транспортными средствами. Эта система будет передавать информацию о загруженности дорог, погодных условиях, дорожно-транспортных происшествиях и любых изменениях на маршруте. В свою очередь, интеллектуальная инфраструктура дорог будет получать информацию о движении как подключенных, так и беспилотных транспортных средств, обеспечивая оптимальное управление транспортными потоками.