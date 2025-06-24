MISTRAL ATLAS RC с дальностью до 8 км поражает вертолеты/дроны с вероятностью 96%, игнорируя помехи

Французская компания MBDA представила новую версию своей мобильной системы противовоздушной обороны — MISTRAL ATLAS RC, установленную на шасси испанского бронеавтомобиля URO VAMTAC ST5.

Система MISTRAL ATLAS RC стала дальнейшим развитием известной линейки систем SHORAD, основанной на ракете MISTRAL 3. В отличие от предыдущих версий, новая система управляется полностью дистанционно, что позволяет операторам оставаться в защищенном пространстве во время боевых действий, повышая их выживаемость и сокращая время реакции на появление целей.

Пусковая установка может быть двух- или четырехместной, оснащена тепловизионной системой наведения и обеспечивает круглосуточное применение в любых погодных условиях. Турель вращается на 360 градусов, имеет угол возвышения от -10 до +55 градусов, а также поддерживает опознавание «свой-чужой» и интеграцию с инерциальной навигационной системой.

В качестве платформы для размещения комплекса выбран испанский легкий броневик URO VAMTAC ST5, разработанный компанией UROVESA. Этот автомобиль с полным приводом 4×4 и усиленной подвеской обладает грузоподъемностью свыше 1,5 тонн, что позволяет ему нести не только боекомплект и вооружение, но и дополнительные средства связи, управления и радиоэлектронной борьбы.

Ракета MISTRAL 3, которая используется в составе комплекса, обладает дальностью поражения до 8 км, высотой действия до 6 км и скоростью полёта до 2,7 Маха. Вероятность поражения цели составляет 96%, а автономная инфракрасная головка самонаведения обеспечивает высокую стойкость к радиоэлектронным помехам.

Управление комплексом осуществляется через цифровую командную систему LICORNE C², позволяющую двум операторам работать удалённо — либо изнутри бронемашины, либо с защищенного пункта управления. Система поддерживает автоматическое наведение, диагностику оборудования и интеграцию в многоуровневые сети ПВО. MISTRAL ATLAS RC совместима с различными платформами, включая Sherpa, Boxer и Stryker, что открывает возможности для масштабируемого внедрения в разные типы войсковых групп.