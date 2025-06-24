Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Apelsinoff
MBDA представила зенитный комплекс MISTRAL ATLAS RC на базе броневика URO VAMTAC ST5
MISTRAL ATLAS RC с дальностью до 8 км поражает вертолеты/дроны с вероятностью 96%, игнорируя помехи

Французская компания MBDA представила новую версию своей мобильной системы противовоздушной обороны — MISTRAL ATLAS RC, установленную на шасси испанского бронеавтомобиля URO VAMTAC ST5. 

Система MISTRAL ATLAS RC стала дальнейшим развитием известной линейки систем SHORAD, основанной на ракете MISTRAL 3. В отличие от предыдущих версий, новая система управляется полностью дистанционно, что позволяет операторам оставаться в защищенном пространстве во время боевых действий, повышая их выживаемость и сокращая время реакции на появление целей.

Пусковая установка может быть двух- или четырехместной, оснащена тепловизионной системой наведения и обеспечивает круглосуточное применение в любых погодных условиях. Турель вращается на 360 градусов, имеет угол возвышения от -10 до +55 градусов, а также поддерживает опознавание «свой-чужой» и интеграцию с инерциальной навигационной системой.

В качестве платформы для размещения комплекса выбран испанский легкий броневик URO VAMTAC ST5, разработанный компанией UROVESA. Этот автомобиль с полным приводом 4×4 и усиленной подвеской обладает грузоподъемностью свыше 1,5 тонн, что позволяет ему нести не только боекомплект и вооружение, но и дополнительные средства связи, управления и радиоэлектронной борьбы.

Ракета MISTRAL 3, которая используется в составе комплекса, обладает дальностью поражения до 8 км, высотой действия до 6 км и скоростью полёта до 2,7 Маха. Вероятность поражения цели составляет 96%, а автономная инфракрасная головка самонаведения обеспечивает высокую стойкость к радиоэлектронным помехам. 

Управление комплексом осуществляется через цифровую командную систему LICORNE C², позволяющую двум операторам работать удалённо — либо изнутри бронемашины, либо с защищенного пункта управления. Система поддерживает автоматическое наведение, диагностику оборудования и интеграцию в многоуровневые сети ПВО. MISTRAL ATLAS RC совместима с различными платформами, включая Sherpa, Boxer и Stryker, что открывает возможности для масштабируемого внедрения в разные типы войсковых групп.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#франция #пво #зенитно-ракетный комплекс #системы пво #пво малой дальности #mistral atlas rc #зенитный комплекс mistral atlas rc
Источник: armyrecognition.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
16
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
16
Intel прекращает сотрудничество с МОК после убытка в $18,8 млрд за 2024 год
+
Архитектура AMD UDNA будет использоваться в PS6 и Xbox следующего поколения
+
В Lada впервые в истории бренда может появиться адаптивный круиз-контроль
1
Asus ROG NUC 2025 с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу
+
Samsung меняет систему защиты аккумулятора в One UI 8
1
BYD представил электробус B13.b с запасом хода до 700 км
+
Китай разработал лазерное оружие, способное работать без охлаждения в пустыне Сахара
1
Иранские специалисты рассказали о новейшей ракете Kheibar Shekan со скоростью БЧ до 3 Махов
+
Смартфоны Nova 14 от Huawei превзошли предшественников по скорости продаж
+
Власти Южной Кореи обеспокоены намерениями США ограничить поставки оборудования для выпуска чипов в Китай
+
Процессоры AMD на базе Zen 6 смогут работать на частоте выше 6.2 ГГц
+
Игровой смартфон среднего класса OnePlus Nord 5 обеспечит до 144 fps в играх
+
Смартфон Poco F8 Pro может получить новую главную камеру и телевик-перископ
+
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
5
В сети появился первый час геймплея Death Stranding 2
+
Cloudflare представила инструмент для борьбы с ИИ-сканерами, которые лишают сайты трафика
+
В Москве состоялся технический запуск нового участка Троицкой линии метро
+
Honor показала дизайн задней панели и сверхтонкий корпус складного смартфона Magic V5
+

Популярные статьи

8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
34
8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
5
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
13
Сериал "Андор", второй сезон - краткий обзор (субъективно)
8
Итоги гоночного уик-энда 21-22 июня
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
20
Как работали гусматиковые шины и почему они исчезли
1
Устройство и логика работы автоматов с игрушками
5
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
20
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
5

Сейчас обсуждают

Vito Vago
11:19
Madarator, какую травку куришь? Ну получи от сайта на пивко.
Как правильно охладить машину в летний зной и защитить от перегрева во время стоянки
Лысая Пицка
11:16
ну уходи. а для многих виндовс без альтернатив
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
Лысая Пицка
11:05
ну даже если забыть про провальный каст актеров, то в целом сериал ультра халтура по всем фронтам. Если внедрить себе мысль, что сериал снят в жанре очень страшное кино (издевка над клише), то можно д...
Почему новый сезон "Одни из нас" стоит пропустить и причем здесь мораль современного Голливуда
Руслан Знамов
11:03
Ну нет денег на ВСМ, пользуйтесь альтернативой. Каждой услуге свой потребитель, как с видеокартами например )
Жители Москвы раскритиковали высокую стоимость проезда по ВСМ до Петербурга
Vito Vago
11:03
Кто мешает установить ФИКСИРОВАННЫЕ цены на основные товары? Было же такое в США по бензину. Торговцам сказал президент страны, мол, цены поднимите - найдём как вам рожки обломать...
Патрушев сообщил о стабилизации цен на картофель в России
Павел К.
10:52
Израиль и Иран объявили о прекращении военных действий против друг друга Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана и по предложению президента США Дональда Трампа согласился на двухстор...
Reuters: Израиль готовится к завершению кампании против Ирана
Павел К.
10:46
Иран уже все, сдулся.
Трамп заявил о согласии Ирана и Израиля завершить военный конфликт
Павел К.
10:46
⚡️Кандидат на Нобелевскую премию мира прокомментировал бомбордировку Ираном американских баз. Снисходительно. Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов крайне слабой реакцией, ч...
Трамп заявил о согласии Ирана и Израиля завершить военный конфликт
Павел К.
10:43
Инагентом признать!11
Жители Москвы раскритиковали высокую стоимость проезда по ВСМ до Петербурга
Павел К.
10:41
Ряд zетников празднует с утра победу Ирана и говорят : вот мол России пример, как победить в войне 🤡
Reuters: Израиль готовится к завершению кампании против Ирана
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем