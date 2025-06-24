Словацкая компания DefTech завершает испытания новой самоходной зенитной установки Wolf 25 AD, разработанной для противодействия современным угрозам со стороны беспилотников и высокоманевренных воздушных целей.

Wolf 25 AD построен на модульном шасси 4×4 с усиленной защитой от мин, оснащён 9-литровым дизельным двигателем мощностью 450 л.с., независимой подвеской и автоматической коробкой передач. Автомобиль развивает максимальную скорость до 100 км/ч и способен преодолеть расстояние до 700 км без дозаправки. Экипаж состоит из четырех человек: командир, водитель, механик и наводчик.

Основное вооружение комплекса — 25-мм автоматическая пушка Oerlikon KBA, установленная в дистанционно управляемой башне Valhalla Turrets. Орудие поддерживает различные типы боеприпасов, включая осколочно-фугасные с дистанционным подрывом (PX-HE) для поражения воздушных целей, а также бронебойные и зажигательные с трассирующими элементами. Скорострельность достигает 650 выстрелов в минуту, возможна стрельба как одиночными, так и очередями.

Для обнаружения и сопровождения целей используется интегрированный комплекс из четырёх панелей AESA-радара AMMR с круговым обзором и возможностью отслеживания до 150 воздушных объектов одновременно. Дальность обнаружения: самолетов — до 20 км, вертолеты — до 12 км, ракеты — до 10 км, дроны-камикадзе — 8–10 км, разведывательные и FPV-дроны — до 5 км. Система оснащена современными средствами противодействия радиоэлектронным помехам и может работать в движении, обеспечивая защиту колонн и оперативных позиций.

Башня оснащена сенсорной системой Lotus Lite с тепловизионными и дневными камерами , а также возможностью установки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) , противотанковых ракет (ПТУР) и ракет с лазерным наведением.

Появление Wolf 25 AD отражает растущий спрос на мобильные, многофункциональные системы ПВО, способные эффективно бороться с массовым применением ударных и разведывательных БПЛА, а также защищать войска и инфраструктуру в условиях динамичного боя.