GhostEye с покрытием в 360° обнаруживает ракеты, дроны и авиацию

Компании Raytheon Technologies и Kongsberg Defence & Aerospace объявили о совместной разработке нового мобильного радара GhostEye, предназначенного для модернизации системы противовоздушной обороны NASAMS. Новая радиолокационная система обеспечивает обзор на 360 градусов, повышенную точность обнаружения целей и устойчивость к радиоэлектронным помехам.

GhostEye создан на базе современной технологии активной фазированной антенной решетки (AESA) с электронным сканированием луча и работает в S-диапазоне. Использование компонентов на основе нитрида галлия (GaN) позволило значительно увеличить мощность сигнала, дальность действия, разрешающую способность радара, а также его надежность в сложных условиях эксплуатации.

Благодаря своей мобильности радар может быстро развертываться в полевых условиях и интегрироваться на различные платформы. Он способен одновременно отслеживать и классифицировать широкий спектр воздушных целей — от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет до самолетов и вертолетов.

Новый радар полностью совместим с системой NASAMS и превосходит по характеристикам предыдущие модели, такие как AN/MPQ-64 Sentinel, которая обеспечивала обнаружение на расстоянии до 40 км и высоте до 12 км. GhostEye значительно расширяет зону обнаружения, что позволяет эффективно использовать перехватчики AMRAAM и AMRAAM-ER в рамках единой системы ПВО.

Открытая архитектура GhostEye обеспечивает гибкость при интеграции с другими системами и адаптацию к новым типам угроз. Разработка радара опирается на опыт реализации программы LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) для армии США, что гарантирует унификацию и масштабируемость решений.