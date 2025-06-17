Боевая часть аппарата имеет заряд до 40 кг

Французская компания MBDA представила новую модель дрона-камикадзе дальнего радиуса действия и массового применения. Ожидается, что благодаря сотрудничеству с одной из французских автомобильных компаний, производство дронов будет налажено в больших объемах, что сделает его одним из самых распространённых в своём классе.

Новинка оснащена реактивным двигателем и способна преодолевать расстояния до 500 км, что значительно превосходит аналоги по дальности полёта. Боевая часть аппарата массой 40 кг гарантирует поражение большинства типовых целей. Корпус дрона изготовлен из композитных материалов, обеспечивающих пониженную радиолокационную заметность.

Запуск дрона возможен как с мобильной пусковой установки, так и из интегрированного ангара, что обеспечивает гибкость при использовании в различных условиях. Навигация осуществляется с помощью инерциальных и альтернативных систем, что позволяет управлять дроном даже при подавлении спутниковых сигналов.

Для достижения плана по выпуску до 1000 единиц в месяц компания намерена использовать мощности одного из крупных автопроизводителей Франции. Интеграция производства на существующие автомобильные заводы поможет снизить себестоимость и организовать стабильные поставки техники для вооружённых сил.