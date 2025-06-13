Astradia подходит для установки на военные и гражданские летательные аппараты и обладает отклонением до 1 метра на 70 км

Французская компания Sodern представила новую навигационную систему Astradia, которая позволяет самолетам и беспилотникам ориентироваться по звездам в условиях, когда спутниковые сигналы GPS недоступны из-за глушения или помех. В отличие от традиционных навигационных средств, Astradia не излучает собственных сигналов, что снижает риск обнаружения и делает систему особенно ценной для скрытных операций.

Система слежения за звездами Astradia. Фото: Solern

Astradia может быть установлена как на военные, так и на гражданские летательные аппараты, включая беспилотники.

Крупный план системы Астрадия. Фото: Solern

Несмотря на свои небольшие габариты — 176 x 185 x 207 мм и массу менее 3 кг, Astradia обеспечивает высокую точность определения местоположения: отклонение до одного метра на 70 км. Такая точность позволяет летательным аппаратам точно определять своё положение и ориентацию даже при полном отсутствии GNSS-сигналов.

Хотя система эффективно работает в дневное время, её можно использовать и ночью — при синхронизации с инерциальной навигационной системой, которая помогает удерживать точность в течение длительного времени. Новинка будет представлена на Международном авиасалоне в Париже в июне 2025 года.