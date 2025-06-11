Новый комплекс способен обнаруживать человека на расстоянии до 15 километров и отслеживать ползущего нарушителя на дистанции 6,4 километра.

Система интеллектуального пограничного радиолокационного наблюдения дальнего действия Blighter B422. Изображение: Blighter Surveillance Systems Limited

Британская компания Blighter Surveillance Systems представила новый высокотехнологичный радар B422LR, предназначенный для круглосуточного контроля границ и критически важных объектов.

Радар отличается крайне низким энергопотреблением — для работы ему требуется всего 4 ватта, столько же, сколько потребляет мобильный телефон или светодиодная лампа. При этом система обеспечивает электронное сканирование на 360 градусов без механического вращения и способна контролировать территорию площадью до 707 квадратных километров.

Blighter B422LR может работать на солнечных батареях и не нуждается в дополнительном охлаждении, что делает его особенно удобным для развертывания в удаленных и труднодоступных районах. Система устойчива к сложным погодным условиям и рельефу местности, обеспечивая надежную работу круглый год.

Для интеграции с командно-штабными системами используется программное обеспечение BlighterNexus, которое формирует единую картину обстановки в реальном времени. Искусственный интеллект автоматизирует настройку и оптимизацию работы нескольких радаров, снижая требования к обучению персонала и эксплуатационным расходам.

По словам технического директора Blighter Марка Рэдфорда, новая система предлагает сочетание сверхдальнего обнаружения, низкого энергопотребления и простоты интеграции с существующей инфраструктурой.