Эта система предназначена для временного подавления спутниковой связи противника в стратегически важных районах.

Система противодействия Meadowlands. Фото: L3Harris

Космические силы США официально приняли на вооружение новую мобильную систему радиоэлектронной борьбы Meadowlands Counter Communications System (CCS), разработанную компанией L3Harris.

Meadowlands представляет собой мобильный наземный комплекс, смонтированный на колесных трейлерах, что обеспечивает быструю транспортировку и оперативное развертывание. По сравнению с предыдущими версиями CCS, новая система более компактна, обладает модульной архитектурой и поддерживает технологию plug-and-play, позволяя быстро интегрировать новые средства и обновлять оборудование.

Система оснащена мощными цифровыми радиочастотными передатчиками, способными генерировать направленные помехи в ключевых диапазонах спутниковой связи — Ku- и Ka-диапазонах. Адаптивные алгоритмы подавления автоматически анализируют сигналы и выбирают цели, минимизируя влияние на дружественные коммуникации.

Благодаря высокой мобильности и автоматизации, комплекс снижает риск обнаружения и поражения противником. Система может быть полностью готова к работе в течение 30 минут после прибытия на позицию. Meadowlands уже прошла этап государственных испытаний и интегрирована с командными центрами, что позволяет управлять ею дистанционно и оперативно менять цели воздействия.