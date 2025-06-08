Основная особенность Interceptor — полностью автономное управление с помощью оптического ИИ, который автоматически ищет, наводит и уничтожает цель без участия оператора.

Чешская компания TRL Drones представила новый автономный беспилотник-перехватчик Interceptor, предназначенный для защиты от вражеских дронов. Разработка вызвала значительный интерес у международного оборонного сообщества благодаря сочетанию искусственного интеллекта, высокой автономности и способности уничтожать цели кинетическим способом.

Interceptor представляет собой беспилотный летательный аппарат массой 2,5 кг с размахом крыла 1,5 метра и полезной нагрузкой до 1 кг. Дрон способен развивать скорость до 250 км/ч и перехватывать беспилотники классов I и II на расстоянии до 60 км. Ключевой особенностью Interceptor является полностью автономное управление: система оптического ИИ обеспечивает автоматический поиск, наведение и уничтожение цели без участия оператора.

Для навигации в условиях глушения GPS применяется технология визуально-инерциальной одометрии (VIO), что особенно важно для современных конфликтов с активным использованием средств радиоэлектронной борьбы. Корпус дрона выполнен из углеволокна и 3D-печатных деталей, что позволяет быстро и недорого производить аппараты. Запуск осуществляется из автоматизированной пусковой установки Auto Box Launcher, обеспечивающей реакцию менее чем за пять секунд с момента обнаружения угрозы.

Разработка Interceptor началась в ответ на запросы военных на недорогую и эффективную альтернативу зенитным ракетам для борьбы с массовыми атаками дронов. В отличие от традиционных систем противодействия дронам, полагающихся на радиолокационное наведение или дорогостоящие ракеты, Interceptor предлагает более доступное и гибкое решение, не требующее сложной наземной инфраструктуры.