МБР DF-5B оснащена технологией MIRV и может нести 6–10 ядерных боеголовок, суммарной мощностью до 3–4 мегатонн.

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета DF-5B

Китай публично представил боевые возможности своей межконтинентальной баллистической ракеты DF-5B, способной поражать цели на расстоянии до 12 000 км, включая всю территорию США. Это стало частью усилий Пекина по усилению ядерного сдерживания и демонстрации военной мощи на фоне растущей напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Главной особенностью DF-5B стала внедрение технологии MIRV (разделяющиеся боеголовки), позволяющей одной ракете нести от 6 до 10 ядерных блоков, каждый из которых может поражать отдельную цель. Такая конструкция значительно усложняет задачу систем противоракетной обороны, поскольку требует перехвата сразу нескольких боевых единиц.

Мощность боеголовок оценивается в 3–4 мегатонны. Ракета оснащена комбинированной системой наведения — инерциальной и спутниковой, обеспечивающей высокую точность при ударах по стратегическим объектам, таким как командные центры, бункеры и ключевая инфраструктура.

DF-5B размещается в стационарных шахтах и использует жидкое топливо, что обеспечивает большую дальность и мощность по сравнению с твердотопливными аналогами. Несмотря на более длительное время подготовки к запуску, такая конструкция позволяет наносить массированный удар по удалённым целям.

Эксперты отмечают, что появление DF-5B существенно усиливает китайский потенциал второго удара и повышает устойчивость ядерного сдерживания. Это становится важным фактором в стратегических взаимоотношениях между Китаем и США, особенно на фоне роста геополитического напряжения в Индо-Тихоокеанском регионе.