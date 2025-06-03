Экспорт реактивных двигателей, необходимых для производства пассажирских самолетов проекта C919, приостановлен США

Самолеты компаний China Southern и Air China - COMAC C919

Особое значение для китайской авиационной отрасли имеет запрет на поставку двигателей CFM LEAP, которые производятся совместным предприятием американской GE Aerospace и французской Safran Aircraft Engines. Эти двигатели устанавливаются на серийные китайские пассажирские самолёты COMAC C919, производство которых началось в 2023 году.

Без доступа к CFM LEAP проект C919 рискует потерять конкурентоспособность, а планы по масштабному производству и экспорту этих самолётов окажутся под угрозой. Уже сейчас портфель заказов на C919 превышает тысячу единиц.

Двигатель CFM LEAP установлен на китайском самолете COMAC C919

В этих условиях китайская сторона пытается искать обходные пути, заказывая двигатели через европейское подразделение CFM International как запасные части для ранее приобретенных Airbus A320.

Эксперты отмечают, что такая ситуация может серьезно затормозить развитие китайской гражданской авиации, которая пока остается зависимой от западных технологий.