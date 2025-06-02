Боевая станция Sea DeFNnder обеспечивает быстрое обнаружение, сопровождение и уничтожение малых воздушных и морских целей.

Sea DeFNnder предлагает современный уровень защиты без необходимости внедрения дорогостоящих полноценных систем ПВО. Использование недорогих патронов и автоматизация процессов снижает эксплуатационные расходы и позволяет эффективно противостоять массовым атакам дронов и малых катеров.

Технические особенности Sea DeFNnder:

Пулемёт FN HMP400 калибра 12,7×99 мм: Высокоскоростной пулемет с темпом стрельбы до 1100 выстрелов в минуту, способный эффективно поражать как воздушные, так и надводные малые цели. Используются бронебойно-зажигательные патроны FN APEI-169, обеспечивающие пробитие брони и воспламенение топлива в объектах поражения.

Радар обнаружения воздушных целей: Импульсно-доплеровский радар с дальностью обнаружения до 5 км, оптимизированный для выявления низколетящих и малозаметных объектов, включая малые дроны и крылатые ракеты. Радар поддерживает автоматическое сопровождение целей и передачу данных в систему управления огнем.

Электрооптическая система слежения: Включает высокоточное дневное и инфракрасное (тепловизионное) зрение с цифровым увеличением, лазерный дальномер и систему стабилизации изображения. Позволяет вести прицельный огонь в условиях плохой видимости и ночью.

Искусственный интеллект и алгоритмы распознавания: Современные алгоритмы анализа сигнала и видеоизображений обеспечивают автоматическое распознавание типа цели, приоритезацию угроз и минимизацию ложных срабатываний. Это значительно ускоряет реакцию оператора и повышает точность стрельбы.

Управление: Система дистанционно управляется оператором из защищённого помещения на корабле, что повышает безопасность экипажа. Возможно как ручное, так и полуавтоматическое ведение огня.

Интеграция: Sea DeFNnder может работать автономно либо интегрироваться в общекорабельную систему ПВО и управления боем, обеспечивая обмен данными с другими сенсорами и оружейными комплексами.

Масса установки составляет около 300 кг, что делает возможным её монтаж на судах различных классов — от патрульных катеров до корветов и фрегатов. Благодаря компактным размерам и модульной конструкции, интеграция системы в бортовые комплексы и её техническое обслуживание проходят значительно проще и быстрее. Электропитание Sea DeFNnder осуществляется от бортовой сети корабля, при этом потребляемая мощность в активном режиме составляет около 3 кВт.

В ходе тестов Sea DeFNnder сбивала дроны с радиусом действия до 3 км и скоростью до 150 км/ч. Благодаря своей модульной архитектуре, система Sea DeFNnder легко адаптируется под разнообразные требования заказчиков. В частности, существует возможность установки дополнительных сенсоров, таких как радиолокационные станции с расширенным диапазоном обнаружения и оптико-электронные комплексы с повышенной чувствительностью.

Кроме того, в систему можно интегрировать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые эффективно подавляют управление и наведение дронов противника. В перспективе планируется добавить управляемые ракеты ближнего действия, что позволит превратить комплекс в многоуровневую систему ПВО с возможностью поражения целей на дальностях до 5 километров.