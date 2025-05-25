Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит новую систему искусственного интеллекта, которая будет выполнять функции электронного второго пилота.

Как ожидается, ИИ станет помогать пилотам как при выполнении обычных полетов, так и в боевых условиях, беря на себя часть задач по навигации, управлению системами и анализу тактической обстановки. При этом ключевые решения, включая использование оружия, по-прежнему останутся за человеком. Искусственный интеллект возьмёт на себя рутинные задачи: прокладку маршрута, управление полетными системами, а также обработку данных с многочисленных сенсоров и радаров.

Разработчики отмечают, что такая система окажется особенно полезной для молодых пилотов, а опытные лётчики смогут использовать её как вспомогательный инструмент. Помимо этого, на Су-57 планируется внедрить новые цифровые коммуникационные системы с элементами ИИ, которые обеспечат устойчивую связь и защиту от помех — что крайне важно для современных боевых условий.