Несмотря на амбициозные планы по модернизации вооружённых сил, Франция продолжает полагаться на Rafale — машину четвертого поколения, впервые поднявшуюся в небо ещё в 1986 году и поступившую на флот в 2006-м.

Французский Rafale M (справа) и китайский истребитель шестого поколения

Франция раскрыла детали своего будущего авианосца, который должен заменить нынешний единственный авианосец Charles de Gaulle к 2038 году.

Как стало известно, основой авиакрыла нового 75-тысячетонного корабля вновь станет истребитель Rafale M — модель четвёртого поколения, впервые поступившая на вооружение еще в 2006 году.

Этот выбор уже вызывает вопросы у экспертов: пока США и Китай массово внедряют на авианосцах истребители пятого и даже шестого поколения, Франция рискует остаться позади с устаревшей техникой. Даже Великобритания, Италия и Япония уже используют F-35B, а к моменту ввода французского авианосца в строй американцы и китайцы уже будут использовать шестое поколение.

Разработка нового европейского истребителя FCAS, который мог бы заменить Rafale, задерживается минимум до 2050-х годов. Это значит, что французский флот ещё десятилетия будет летать на машинах, созданных в 1980-х. Эксперты задаются вопросом: оправдано ли строить новый авианосец без современных боевых самолетов? Не исключено, что Франции придётся рассмотреть закупку американских F-35C или перспективных F/A-XX, чтобы не отстать от мировых лидеров.

Пока же Франция рискует остаться единственной ядерной державой без истребителей пятого или шестого поколения на палубе.