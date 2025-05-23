В Индии успешно завершились морские испытания собственного 30-мм корабельного артиллерийского комплекса Naval Surface Gun (NSG) от индийской судостроительной компании Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd (GRSE).

Комплекс станет ключевым элементом вооружения малых боевых и вспомогательных судов ВМС и береговой охраны страны. Испытания проходили на одном из противолодочных кораблей, разработанных и построенных GRSE.

Этот 30-мм артиллерийский комплекс отличается высокой точностью и надежностью, что подтверждено в ходе испытаний в реальных морских условиях. NSG оснащен современной отечественной электрооптической системой управления огнем, обеспечивающей эффективное обнаружение и поражение целей в сложных условиях. Система управления была разработана в сотрудничестве с индийской компанией BHSEL и израильским партнером Elbit Systems Land, что позволило достичь более 60% локализации компонентов и существенно снизить зависимость от импортных технологий.

Технически Naval Surface Gun представляет собой автоматическую пушку калибра 30 мм с высокой скорострельностью, предназначенную для борьбы с воздушными и надводными целями на малых и средних дистанциях. Комплекс оснащён современными датчиками и системами наведения, включая электрооптический прицел и системы радиоэлектронной борьбы, что позволяет эффективно противостоять современным угрозам, включая малые скоростные катера и беспилотники.

Перед морскими испытаниями система прошла комплексные заводские тесты и огневые испытания на полигоне, где подтвердились её эксплуатационные характеристики и надёжность. Успешное завершение всех этапов испытаний открывает путь к серийному производству и широкому внедрению NSG на кораблях индийского флота.