Этот «умный» снаряд обладает дальностью до 150 км, достигает скорости 3,5 Маха (примерно 4322 км/ч) и поражает цель с точностью до 5 метров даже при глушении GPS.

Tiberius Aerospace, новая компания из Великобритании, только что представила Sceptre — революционный 155-мм артиллерийский боеприпас с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (рамджет).

Снаряд имеет простое управление: интуитивный интерфейс для выбора цели и поддержка открытого API позволяют легко интегрировать систему в любые платформы управления огнём.

Sceptre совместим со всеми стандартными гаубицами НАТО, использует жидкое топливо, и обладает увеличенным сроком годности - свыше 20 лет. Система управления работает на базе искусственного интеллекта и может корректировать полет прямо в воздухе, а несколько снарядов способны обмениваться данными для максимальной точности.

Благодаря инновационной системе наведения и устойчивости к радиоэлектронным помехам, Sceptre способен эффективно поражать цели даже в условиях интенсивного противодействия со стороны противника. Бортовой GPS и инерциальный измерительный блок работают вместе, используя искусственный интеллект для коррекции ошибок. Даже если сигнал GPS подавлен — снаряд найдёт цель с высокой точностью.

Это делает новый боеприпас особенно ценным для современных армий, которые сталкиваются с высокотехнологичными угрозами на поле боя.

Разработчики уверяют, что Sceptre не только расширяет возможности артиллерии, но и снижает нагрузку на логистику: уникальное топливо и долгий срок хранения позволяют хранить и использовать снаряды в любых условиях, без необходимости частого обслуживания.