В штате Иллинойс открылся новый исследовательский центр, занимающийся разработкой технологий 3D-печати крупногабаритных металлических деталей для нужд армии США. Проект стоимостью $9 млн реализуется при поддержке министерства обороны и университета Иллинойса в Урбане-Шампейне.

Новый научно-исследовательский центр будет заниматься аддитивными технологиями — другими словами, 3D-печатью металлических компонентов, используемых в бронетехнике и других видах вооружений. Это должно ускорить производство запасных частей, снизить зависимость от сложных цепочек поставок и повысить оперативную гибкость войск на поле боя.

Профессор Билл Кинг из университета, возглавляющий проект, отметил: «Мы создаем первый в мире университетский центр, специализирующийся на крупногабаритном металлическом аддитивном производстве. Здесь мы будем изучать свойства материалов, тестировать качество печати и разрабатывать новые технологии для реального применения в военной сфере».

В отличие от традиционных методов производства, требующих длительного времени и значительных ресурсов, аддитивные технологии позволяют строить детали слой за слоем по цифровой модели. Это дает возможность быстро изготавливать необходимые компоненты прямо на месте, без складских запасов и длительных логистических процедур.

Кроме того, одна и та же установка может быть перенастроена для выпуска различных деталей, что делает оборудование универсальным и экономически эффективным. По оценкам военных экспертов, такая система позволит сократить время ремонта техники с месяцев до нескольких дней.

Ранее в этом году армия начала испытания мобильных систем 3D-печати непосредственно на полигоне, чтобы ремонтировать поврежденные машины без вывода их из строя. С запуском исследований в новом центре ожидается дальнейшее ускорение этой тенденции — оптимизация логистики, снижение простоев и повышение боевой готовности подразделений.