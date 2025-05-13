Состоялась премьера новой самоходной гаубицы Nemesis калибра 155 мм. Новинка сочетает высокую мобильность, автоматизацию и дальнобойность, что делает её одной из самых перспективных артиллерийских систем нового поколения.

Nemesis создана на базе модульного гусеничного шасси ASCOD 2 и весит около 40 тонн, что значительно легче конкурентов, например, немецкой PzH 2000 (более 55 тонн). Это облегчает стратегическую мобильность, включая транспортировку по воздуху и железной дороге.

Двигатель мощностью около 800 л.с. обеспечивает скорость до 70 км/ч и высокую проходимость на пересечённой местности. Бронирование соответствует стандарту НАТО STANAG 4569, защищая экипаж от стрелкового оружия, осколков и взрывных устройств, с возможностью установки дополнительных систем активной и реактивной защиты.

Сердцем комплекса стал полностью автоматизированный артиллерийский модуль (AGM) калибра 155 мм. Он позволяет вести огонь стандартными снарядами на расстояние до 54 км, а с использованием боеприпасов с увеличенной дальностью — до 70 км.

Система заряжания обеспечивает скорострельность до 6–8 выстрелов в минуту, включая тактику множественных одновременных попаданий (MRSI), что резко повышает эффективность удара и снижает время уязвимости после залпа.

Особенностью Nemesis стало минимальное количество членов экипажа — всего двое операторов. Это стало возможным благодаря высокому уровню автоматизации всех процессов: от наведения до заряжания. Также система может вести огонь даже в движении и имеет круговой обстрел, что значительно увеличивает ее выживаемость в условиях современного боя.

Для противодействия пехоте и беспилотникам на платформе установлен дистанционно управляемый пулемет калибра 12,7 мм. Nemesis рассматривается как перспективная замена устаревшим системам, таким как M109.