Новая система позволит отображать трёхмерные тактические данные, карты местности и аналитическую информацию на самом лобовом стекле без необходимости использования очков или шлемов с дисплеями.

Финская компания Distance Technologies совместно с оборонным концерном Patria разрабатывает инновационные технологии смешанной реальности (MR) для бронетехники, которые обещают значительно повысить боевую эффективность и безопасность экипажей.

Технология обеспечит постоянный поток трехмерной тактической информации и данных о местности в реальном времени, объединенных с потоками данных военного искусственного интеллекта и видимых через лобовое стекло, «не выдавая транспортное средство и его пассажиров противнику из-за явной утечки света», говорится в сообщении.

Испытания и дальнейшая интеграция технологии запланированы для бронетранспортеров Patria 6×6.

Внедрение такой технологии позволит отказаться от громоздких дисплеев и шлемов, обеспечит скрытность благодаря минимальному световому излучению и повысит общую эффективность боевых операций. Партнёрство Distance Technologies и Patria отражает растущую тенденцию к цифровизации и интеграции искусственного интеллекта.