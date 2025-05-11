Китайский корабль превращается в «флотилию-призрак» с помощью технологии обмана радаров.

Эта инновация, получившая название «морская флотилия призраков», основана на использовании нескольких синхронизированных электронных помех, которые создают иллюзию множества кораблей там, где на самом деле находится лишь один.

Технология была разработана в Пекинском исследовательском институте телеметрии и впервые подробно описана в научном журнале Journal of Systems Engineering and Electronics. В основе системы лежат четыре электронных устройства помех, которые излучают ложные радарные сигналы, имитируя присутствие нескольких судов.

В ходе боевых симуляций система показала высокую эффективность: противокорабельные ракеты с радиолокационным наведением ошибочно захватывали мнимые цели, оставляя настоящий корабль вне зоны поражения. В отличие от традиционных дорогостоящих радарных приманок, новая технология использует более простое оборудование и интеллектуальную координацию сигналов.

Ключевым элементом являются 1-битные сигнальные процессоры - минималистичные чипы, фиксирующие лишь факт превышения порога сигнала. Такая архитектура обеспечивает быструю адаптацию к изменениям электромагнитной обстановки на поле боя и позволяет создавать реалистичные, динамические помехи, имитирующие движение целой флотилии.

Разработчики отмечают, что низкая стоимость и гибкость системы делают её особенно привлекательной для масштабного применения. Координация нескольких помеховых устройств позволяет формировать сложные паттерны интерференции, что серьёзно сбивает с толку вражеские сенсоры и заставляет противника тратить ресурсы на отслеживание ложных целей.

Таким образом, китайская «флотилия-призрак» открывает новую эру в области радиоэлектронной борьбы, где электронные иллюзии становятся столь же важным инструментом, как и традиционное оружие, обеспечивая стратегическое преимущество на море.