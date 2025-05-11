Эта инновация, получившая название «морская флотилия призраков», основана на использовании нескольких синхронизированных электронных помех, которые создают иллюзию множества кораблей там, где на самом деле находится лишь один.
Технология была разработана в Пекинском исследовательском институте телеметрии и впервые подробно описана в научном журнале Journal of Systems Engineering and Electronics. В основе системы лежат четыре электронных устройства помех, которые излучают ложные радарные сигналы, имитируя присутствие нескольких судов.
В ходе боевых симуляций система показала высокую эффективность: противокорабельные ракеты с радиолокационным наведением ошибочно захватывали мнимые цели, оставляя настоящий корабль вне зоны поражения. В отличие от традиционных дорогостоящих радарных приманок, новая технология использует более простое оборудование и интеллектуальную координацию сигналов.
Ключевым элементом являются 1-битные сигнальные процессоры - минималистичные чипы, фиксирующие лишь факт превышения порога сигнала. Такая архитектура обеспечивает быструю адаптацию к изменениям электромагнитной обстановки на поле боя и позволяет создавать реалистичные, динамические помехи, имитирующие движение целой флотилии.
Разработчики отмечают, что низкая стоимость и гибкость системы делают её особенно привлекательной для масштабного применения. Координация нескольких помеховых устройств позволяет формировать сложные паттерны интерференции, что серьёзно сбивает с толку вражеские сенсоры и заставляет противника тратить ресурсы на отслеживание ложных целей.
Таким образом, китайская «флотилия-призрак» открывает новую эру в области радиоэлектронной борьбы, где электронные иллюзии становятся столь же важным инструментом, как и традиционное оружие, обеспечивая стратегическое преимущество на море.