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НАТО размещает самолеты AWAC E-3A в Литве для мониторинга ситуации на границе
На авиабазу Шяуляй в Литве прибыли первые из трёх самолётов E-3A Airborne Warning and Control System (AWACS) для поддержки расширенных мероприятий по наблюдению в Балтийском регионе.

 Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS)

Эта временная дислокация направлена на усиление присутствия НАТО на восточном фланге и повышение ситуационной осведомленности в условиях растущей напряженности.

Самолёты E-3A AWACS, известные как «глаза в небе» НАТО, оснащены вращающейся радарной антенной диаметром 9,1 метра, обеспечивающей 360-градусное обнаружение воздушных и морских целей на дальности более 400 километров. Они способны одновременно отслеживать множество объектов и координировать действия истребителей, патрульных кораблей и ударных группировок.

С базы в Шяуляе экипажи AWACS проводят тренировки по быстрому реагированию на критические оперативные ситуации и укреплению взаимодействия с литовской армией. 

Авиабаза играет ключевую роль в поддержке ротационных миссий НАТО в условиях усиления напряженности в регионе Балтийского моря и вокруг сувалкского коридора.

Планируется, что три самолета будут работать из Литвы в течение нескольких недель, обеспечивая постоянное наблюдение и передачу данных в командные центры НАТО для быстрого принятия решений и координации многонациональных сил.

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#нато #awacs #армия литвы #самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Источник: thedefensepost.com
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