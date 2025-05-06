Британские компании Palladyne AI и Red Cat продемонстрировали прорыв в программном обеспечении для взаимодействия дронов

Palladyne AI разработала программную платформу Pilot AI

В ходе недавних испытаний беспилотники компании Red Cat - Black Widow и Teal 2 - успешно выполнили совместный автономный полет, используя программную платформу Palladyne Pilot AI.

Это ПО стало ключевым элементом для обеспечения эффективного взаимодействия и координации между дронами без централизованного управления.

Palladyne Pilot AI - это единая программная система, объединяющая разнородные беспилотники и их сенсоры в слаженную сеть, способную автоматически распределять задачи по обнаружению и отслеживанию целей.

В ходе испытаний дроны обрабатывали данные на борту с помощью встроенных вычислительных мощностей (edge computing) и обменивались информацией без необходимости в централизованном управлении или высокоскоростных каналах связи.

Программное обеспечение позволяет одному оператору контролировать одновременно несколько дронов, значительно снижая нагрузку на персонал и повышая общую боевую эффективность.

Система динамически адаптирует параметры сенсоров и управляет распределением целей между дронами, обеспечивая устойчивое сопровождение людей, техники и других объектов в различных зонах интереса.

Такой децентрализованный, автономный подход к совместной работе беспилотников особенно важен в условиях ограниченной или нарушенной связи, характерных для современных боевых операций. Он повышает живучесть и надёжность системы, а также расширяет возможности разведки, наблюдения и целеуказания без необходимости постоянного вмешательства оператора.

Palladyne Pilot AI уже используется в рамках контрактов с ВВС США и доступна на коммерческом рынке, что открывает перспективы её применения не только в обороне, но и в гражданских сферах, требующих высокоэффективного автономного контроля и координации множества беспилотных платформ.