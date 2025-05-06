Британская компания SubSea Craft официально представила новый безэкипажный надводный аппарат MARS (Multi-Role Autonomous Surface Vehicle), предназначенный для широкого спектра морских операций.

Безэкипажный надводный аппарат MARS

Одной из ключевых особенностей MARS стала модульная конструкция, позволяющая быстро адаптировать аппарат под различные задачи — от разведки до ударных боевых задач.

В зависимости от миссии, катер может быть оснащен системами радиоэлектронной борьбы, контейнерами с барражирующими боеприпасами или даже компактными противокорабельными ракетами малой дальности. Его корпус разработан с использованием стелс-технологий, что снижает радиолокационную и тепловую заметность, делая его труднодоступной целью для противника.

MARS оборудован комплексом современных сенсоров, включая активные и пассивные радары, оптико-электронные станции с высоким разрешением и камеры с круговым обзором. Возможна интеграция гидроакустических буев для обнаружения подводных угроз. Это делает катер универсальным инструментом для патрулирования акваторий, поиска подводных лодок и сопровождения корабельных группировок.

Автономность аппарата рассчитана на несколько суток непрерывной работы без возврата на базу. При этом его максимальная скорость достигает 40 узлов (около 74 км/ч), а дальность действия — до 500 морских миль (примерно 930 км). Такие параметры позволяют использовать MARS как в прибрежных зонах, так и в открытом море.

Система управления MARS построена на открытой цифровой архитектуре, аналогичной той, что применяется в уже существующих USV, например, VICTA той же компании. Это обеспечивает гибкость в интеграции с другими платформами, включая спутниковые каналы связи и сети распределенного морского боя (Navy Mesh Network).

Катер способен работать в условиях радиоэлектронного подавления, сохраняя связь и выполняя задачи даже при активном противодействии противника.

По мнению экспертов, MARS станет важным элементом концепции «распределенного флота», где беспилотники дополняют традиционные корабли, увеличивая их живучесть и огневую мощь. «Это не просто средство автоматизации, а инструмент для изменения тактики морских операций», — отмечает источник в Jane’s Defence Weekly.

Первые испытания MARS запланированы на 2025 год, а серийные поставки ожидается начать после 2026-го.