Украина расширяет модернизацию бронетехники, интегрируя в нее современные испанские боевые модули Guardian, сообщает государственный концерн «Укроборонпром».

Escribano Guardian 1.5 RWS на украинском БТР TOA M113

Эти дистанционно управляемые турели производства испанской компании Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) предназначены для эффективной борьбы с низколетящими воздушными целями (БПЛА, вертолеты), а также с легкобронированными наземными объектами.

Модули Guardian оснащены 30-мм автоматической пушкой M230LF, способной поражать цели на дальности более 3 километров, а также интегрированным 7,62-мм пулеметом и гранатометом MK19. Вес боевого модуля составляет менее 260 кг, что позволяет устанавливать его на широкий спектр платформ, в том числе на устаревшие советские бронетранспортеры, значительно повышая их огневую мощь и универсальность.

Турель Guardian оборудована двухосевой стабилизацией и современными электрооптическими системами наблюдения, которые обеспечивают высокую точность при стрельбе и позволяют обнаруживать, распознавать и идентифицировать цели на большем расстоянии по сравнению с аналогами. Модуль поддерживает дистанционное управление, что повышает безопасность экипажа и эффективность ведения боя.

В рамках сотрудничества украинские инженеры совместно с европейскими специалистами адаптируют систему Guardian, а также обсуждают возможность локализации производства и технического обслуживания модулей на территории Украины.