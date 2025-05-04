Escribano Guardian 1.5 RWS на украинском БТР TOA M113
Эти дистанционно управляемые турели производства испанской компании Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) предназначены для эффективной борьбы с низколетящими воздушными целями (БПЛА, вертолеты), а также с легкобронированными наземными объектами.
Модули Guardian оснащены 30-мм автоматической пушкой M230LF, способной поражать цели на дальности более 3 километров, а также интегрированным 7,62-мм пулеметом и гранатометом MK19. Вес боевого модуля составляет менее 260 кг, что позволяет устанавливать его на широкий спектр платформ, в том числе на устаревшие советские бронетранспортеры, значительно повышая их огневую мощь и универсальность.
Турель Guardian оборудована двухосевой стабилизацией и современными электрооптическими системами наблюдения, которые обеспечивают высокую точность при стрельбе и позволяют обнаруживать, распознавать и идентифицировать цели на большем расстоянии по сравнению с аналогами. Модуль поддерживает дистанционное управление, что повышает безопасность экипажа и эффективность ведения боя.
В рамках сотрудничества украинские инженеры совместно с европейскими специалистами адаптируют систему Guardian, а также обсуждают возможность локализации производства и технического обслуживания модулей на территории Украины.