Французская компания Turgis & Gaillard завершила разработку многоствольной ракетной системы залпового огня, которая призвана заменить устаревшие комплексы LRU и стать конкурентом американскому HIMARS.

Foudre построена на бронированном шасси Renault Trucks Kerax 6x6 с полной массой 26 тонн. Установка оснащена универсальным пусковым контейнером, способным запускать:

Шесть ракет M31 калибром 227 мм (дальность 70 км, совместимость с HIMARS);

Одну ракету ATACMS (до 150 км);

Две ракеты PrSM (до 500 км, дальность соответствует обновленной версии HIMARS).

Система не требует установки стабилизаторов при стрельбе, что обеспечивает высокую мобильность: время развертывания — менее 5 минут, скорость перемещения после пуска — до 60 км/ч. РСЗО может транспортироваться на самолете C-130 Hercules, что позволяет оперативно перебрасывать комплексы в зону конфликта.

Разработка и производство Foudre ведутся полностью на французских предприятиях:

Шасси — завод в Шаренте (Charente);

Интеграция систем — предприятие в Лозере (Lozère).

В перспективе система получит возможность запускать крылатые ракеты Land Cruise Missile (LCM) с дальностью до 1000 км, что превзойдет возможности HIMARS.