Foudre построена на бронированном шасси Renault Trucks Kerax 6x6 с полной массой 26 тонн. Установка оснащена универсальным пусковым контейнером, способным запускать:
- Шесть ракет M31 калибром 227 мм (дальность 70 км, совместимость с HIMARS);
- Одну ракету ATACMS (до 150 км);
- Две ракеты PrSM (до 500 км, дальность соответствует обновленной версии HIMARS).
Система не требует установки стабилизаторов при стрельбе, что обеспечивает высокую мобильность: время развертывания — менее 5 минут, скорость перемещения после пуска — до 60 км/ч. РСЗО может транспортироваться на самолете C-130 Hercules, что позволяет оперативно перебрасывать комплексы в зону конфликта.
Разработка и производство Foudre ведутся полностью на французских предприятиях:
- Шасси — завод в Шаренте (Charente);
- Интеграция систем — предприятие в Лозере (Lozère).
В перспективе система получит возможность запускать крылатые ракеты Land Cruise Missile (LCM) с дальностью до 1000 км, что превзойдет возможности HIMARS.