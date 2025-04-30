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Apelsinoff
Южная Корея представила концепт гаубицы с дальностью стрельбы до 80 км
Южнокорейская компания Hanwha Aerospace показала концептуальную версию новой самоходной гаубицы K9A3 - модернизированной версии флагманской артиллерийской системы K9 Thunder. Новинка обещает значительный прогресс в автоматизации и боевых характеристиках.

K9A3 получит пушку калибра 58, с дальностью стрельбы до 80 километров - почти вдвое больше, чем у предыдущих моделей. Гаубица будет оснащена как пилотируемым, так и беспилотным режимами управления, включая дистанционное и автономное вождение.

Экипаж сократится с пяти человек до одного оператора в пилотируемом режиме, а в беспилотной конфигурации K9A3 сможет работать полностью автономно. Для защиты предусмотрена дистанционно управляемая боевая станция (RCWS).

Концепция ориентирована на повышение мобильности, выживаемости и эффективности в условиях современных боевых действий, включая радиоэлектронную борьбу и насыщенность беспилотными системами.

Разработка K9A3 отражает глобальные тенденции внедрения автономных функций и искусственного интеллекта в военную технику. Hanwha также изучает возможности интеграции многодоменной совместимости и интеллектуальных систем наведения.

Точные сроки выпуска и начала поставок K9A3 пока не объявлены. Ожидается, что новая гаубица станет ключевым экспонатом на предстоящих оборонных выставках в Азии и Европе и укрепит позиции Южной Кореи на мировом рынке вооружений.

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#южная корея #гаубица #k9a3 #системы артиллерии
Источник: defence-blog.com
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