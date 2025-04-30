Ранним утром на севере Китая была зафиксирована неопознанная летающая платформа, вызвавшая широкий резонанс в авиационном сообществе.

Самолет не соответствует известным китайским прототипам J-36 или J-XDS. Эксперты OSINT предположили, что это может быть беспилотник или экспериментальная платформа с интеграцией передовых технологий, включая искусственный интеллект или новые двигательные установки.

Новый неопознанный аппарат может представлять собой беспилотник-невидимку или демонстратор гиперзвуковых технологий и систем направленной энергии.

Китай активно развивает аэрокосмический сектор, демонстрируя быстрые темпы создания и испытаний самолетов шестого поколения. J-36 - трехмоторный бомбардировщик-ракетоносец с летающим крылом, предназначенный для дальних ударных миссий и управления роями беспилотников. J-XDS - более компактный истребитель, ориентированный на воздушное превосходство и авианосные операции.