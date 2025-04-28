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Apelsinoff
Великобритания представила роботизированный плуг для дистанционного разминирования
Этот инновационный комплекс разработан для установки практически на любые военные машины и позволяет значительно повысить скорость и безопасность разминирования, обеспечивая более быстрое продвижение войск к ключевым позициям противника.

Роботизированный плуг Weevil, установленный на бронемашине FV 510 Warrior.

Министерство обороны Великобритании ввело в эксплуатацию новый роботизированный минный плуг Weevil, предназначенный для дистанционного разминирования полей боя. 

Система Weevil была создана в сотрудничестве лаборатории науки и технологий обороны Великобритании (DSTL) и британской инженерной компанией Pearson Engineering. Робот оснащен полноразмерным минным плугом, системой дистанционного управления и несколькими камерами видеонаблюдения, что позволяет одному оператору управлять комплексом на расстоянии нескольких километров от опасной зоны.

Прототип успешно прошёл испытания на полигоне в Ньюкасле, а в ближайшие месяцы запланированы дополнительные тесты с участием британской армии, которые помогут оценить эффективность системы в реальных условиях, включая борьбу с противотанковыми и противопехотными минами - типичными угрозами современных конфликтов.

Военный советник DSTL Эндрю Маггс отметил, что Weevil представляет собой идеальное сочетание проверенных инженерных решений и современных инноваций. Благодаря интеграции с существующими боевыми платформами, система значительно повышает боевую эффективность и безопасность личного состава, особенно в задачах, где важны скорость и минимизация риска.

Министр вооружённых сил Великобритании Люк Поллард подчеркнул, что новый роботизированный минный плуг позволит эффективно бороться с опасностью мин в самых сложных условиях, при этом операторы смогут управлять им на безопасном расстоянии. 

Таким образом, внедрение системы Weevil обеспечит войска современным средством для безопасного и быстрого преодоления минных полей на поле боя.

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#великобритания #мины #разминирование #роботизированный плуг
Источник: infodefensa.com
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