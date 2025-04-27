Droid TW 12.7 - современная гусеничная платформа, оснащенная крупнокалиберным пулеметом Browning калибра 12,7 мм. Этот боевой робот разработан для выполнения разведывательных и ударных задач в сложных фронтовых условиях.

Droid TW

Технически Droid TW 12.7 представляет собой гусеничный беспилотник с дистанционным управлением через планшет по защищенным цифровым каналам связи, включая поддержку сетей Starlink и LTE.

Пулемет Browning 12,7 мм комплектуется боекомплектом до 300 патронов, а платформа способна нести до тысячи патронов в зависимости от модификации. Гусеничная ходовая часть с металло-резиновыми лентами обеспечивает уверенное движение по пересечённой местности, включая грунт и снег, что расширяет оперативные возможности робота.

Для ведения огня Droid TW оснащён системой баллистических расчётов, которая повышает точность стрельбы, а тепловизионная камера с несколькими режимами позволяет эффективно работать как днем, так и ночью. Робот способен автономно обнаруживать, распознавать и отслеживать цели, что значительно снижает нагрузку на операторов. Дальность эффективного огня достигает одного километра.

Управление роботом осуществляется с помощью дистанционного пульта с джойстиками, а планшет служит для визуального контроля и мониторинга ситуации. Время подготовки Droid TW к боевой работе составляет около пяти минут.