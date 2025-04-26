Польша находится на финальной стадии переговоров с южнокорейской компанией Hanwha Ocean о строительстве трех дизель-электрических подводных лодок в рамках проекта «Orka».

Общая стоимость сделки составляет около 5,44 млрд долларов. В рамках соглашения Hanwha Ocean планирует инвестировать в модернизацию польских верфей Remontowa в Гданьске и Nauta в Гдыне. Это позволит развивать местную оборонную промышленность и создать базу для технического обслуживания и ремонта подводных лодок в будущем.

Новые подлодки будут основаны на южнокорейской модели KSS-III Batch II, обладающей водоизмещением около 3600 тонн. Они оборудованы воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), что позволяет находиться под водой до 20 суток без всплытия. Вооружение включает шесть торпедных аппаратов, противокорабельные и крылатые ракеты, а также вертикальные пусковые установки для баллистических ракет с обычным вооружением.

Так как польский флот имеет ограниченный опыт работы с современными подлодками, Hanwha Ocean предложила передать списанную подлодку класса KSS-I Jang Bogo для обучения экипажей. После переоборудования она будет использоваться для подготовки польских моряков к управлению новыми субмаринами.

На данный момент польский подводный флот представлен всего одной лодкой – ORP Orzeł класса «Кило», которая была введена в строй еще в 1980-х годах. Несмотря на свою историческую значимость, она не проходила серьезной модернизации и уже не соответствует современным требованиям безопасности. Хотя ранее Польша получила от Норвегии несколько модернизированных подлодок типа Kobben, возраст субмарин серьезно ограничивает возможности для их эффективного использования в боевых условиях.

Польша ожидает, что проект «Orka» не только обновит польский подводный флот, но и даст мощный импульс развитию местной судостроительной отрасли благодаря технологиям и опыту южнокорейских партнеров.