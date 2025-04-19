Спутниковые кадры показали, что истребители Су-35 прибыли на авиабазу Алжира. Это подтверждает сообщения о начале поставок российских самолетов в страну.

Су-35 ВВС России

На новых спутниковых снимках видно несколько Су-35 на авиабазе Ум-Буаги в Алжире. В марте появились фото, как разобранный Су-35 загружается в транспортный самолёт Ан-124 на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Там производят истребители и хранят экспортные версии.

Было известно, что Египет отменил заказ более чем 20 Су-35 в 2018 году, под политическим давлением. Ожидалось, что эти самолеты передадут Ирану, который подтвердил заказ на Су-35 для своих ВВС в 2023 году. Однако 13 марта на авиабазе Ум-Буаги были замечены Су-35 с камуфляжем, изначально предназначенным для Египта, но с алжирскими опознавательными знаками. Это стало неожиданностью и подтвердило поставку самолётов в Алжир.

В конце марта глава объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о планах расширить производство Су-35. Основными причинами стали крупные заказы Ирана и потребности российских ВВС. Индонезия и КНДР также рассматриваются как потенциальные покупатели.

Поставки Су-35, построенных для Египта, в Иран так и не состоялись. Это вызвало предположения, что Иран может заказать свою версию истребителя или наладить производство по лицензии.

Су-35 и Су-35 в экспортной конфигурации на авиабазе Ум-Буаги

В отличие от Ирана, Алжир планирует приобрести Су-35 в ограниченном количестве. Основу его флота составляют истребители Су-30МКА. Главный упор в будущем будет сделан на более продвинутый Су-57 пятого поколения. Заказы на Су-57 были подтверждены в феврале 2025 года. Первый самолёт должен прибыть до конца года.

Ранее считалось, что закупка Су-35 и Су-57 одновременно усложнит техническое обслуживание из-за разницы в системах. Однако Су-57 имеет сопоставимые эксплуатационные расходы с Су-35, несмотря на более сложные технологии и функции малозаметности. Су-57 обладает лучшими характеристиками и более современными датчиками.

Поставка Су-57 сделает Алжир третьей страной после России и Китая, эксплуатирующей не американский истребитель пятого поколения.

Алжир активно модернизирует свои вооруженные силы, стремясь укрепить позиции в регионе. Поставка современных истребителей — часть этой стратегии. Су-30МКА служит основой ВВС страны уже несколько лет, а внедрение Су-35 и Су-57 позволит значительно повысить боевой потенциал.