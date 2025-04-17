Китай представил новую систему ПРО HQ-19, которая по заявленным характеристикам превосходит американскую THAAD. Система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты (ранее считавшиеся неуязвимыми) и поражать цели на расстоянии до 3000 км.

Китай, создал систему противоракетной обороны, которая в теории превосходит лучшие американские аналоги. Это серьезный вызов для США, особенно в условиях растущей конкуренции в Тихоокеанском регионе.

Хотя США остаются ведущей военной державой мира, Китай и Россия активно сокращают отставание, особенно в области гиперзвукового оружия. И вот теперь Пекин заявляет, что его новая система ПРО HQ-19 способна перехватывать даже гиперзвуковые ракеты — оружие, которое до недавнего времени считалось практически неуязвимым для существующих систем защиты.

Впервые представленная на авиасалоне в Чжухае в 2024 году, HQ-19 — это высокомобильная система ПРО, установленная на восьмиосном грузовике. Она оснащена шестью пусковыми установками и использует технологию холодного старта, что позволяет запускать ракеты под оптимальным углом для перехвата целей.

Ключевые характеристики HQ-19:

Дальность обнаружения: до 4000 км (благодаря радару Type 610A).

Дальность перехвата: около 3000 км.

Высота поражения: более 200 км (за пределами атмосферы).

Скорость перехвата: свыше 36 000 км/ч (достаточно для борьбы с гиперзвуковыми ракетами).

Система наведения: комбинация инфракрасного самонаведения и радиолокационного сопровождения.

Эти параметры делают HQ-19 потенциально более эффективной, чем американская система THAAD, которая до сих пор считалась одной из лучших в мире.

Американская THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — это проверенная система, способная перехватывать баллистические ракеты на конечном этапе полета. Однако у HQ-19 есть несколько важных преимуществ:

1. Большая дальность и высота.

- THAAD может поражать цели на расстоянии до 200 км и на высоте до 150 км.

- HQ-19 бьет дальше (3000 км) и выше (200+ км), что дает Китаю возможность перехватывать ракеты раньше.

2. Более мощный радар.

- Радар AN/TPY-2 у THAAD обнаруживает цели на расстоянии до 1000 км.

- Китайский Type 610A видит дальше — до 4000 км, причем без необходимости интеграции с другими системами.

3. Способность перехватывать гиперзвуковое оружие.

- THAAD не предназначена для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

- HQ-19, по заявлениям Китая, может с ними справляться.

Реальное соответствие HQ-19 декларируемым параметрам способно кардинально изменить расстановку сил в регионе:

- Угроза для американских гиперзвуковых ракет. США вкладывают огромные средства в разработку такого оружия, но теперь Китай заявляет, что может его перехватывать.

- Риск для спутников. HQ-19 теоретически способна сбивать объекты на низкой околоземной орбите, что ставит под удар американские разведывательные и навигационные спутники.

- Сложности для обороны Тайваня. Если Китай развернет HQ-19 вдоль побережья, это осложнит действия США в случае конфликта.