КНР имеет самый многочисленный военно-морской флот в мире. По состоянию на начало 2024 года в составе ВМС Китая имеется около 500 боевых кораблей, а также более 230 вспомогательных судов.

Военно-морской флот Китая

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Если рассмотреть количество основных надводных боевых кораблей, которые предполагается применять в случае вооруженного конфликта, то для этих действий ВМС Китая располагают 72 корветами, 49 эсминцами с управляемыми ракетами и 42 фрегатами.

Что касается авианосцев, то Пекин уже владеет двумя и строит третий. К этому можно добавить 11 десантных кораблей, способных нести самолеты и атакующие вертолеты, хотя их эффективность в качестве легких авианосцев ограничена отсутствием у китайских вооруженных сил надежной системы короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL), позволяющей истребителям выполнять взлет и посадку как вертолетам.

Также ВМС Китая располагают 45 атакующими подводными лодками, девятью атомными подводными лодками и семью подводными лодками с баллистическими ракетами, общая численность подводных судов составляет 61. Стоит учесть и флот десантно-высадочных средств (ДВС), насчитывающий 72 судна.

В случае возникновения конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, который, возможно, станет ареной масштабных морских боевых действий, именно сильный, хорошо подготовленный военно-морской флот будет играть решающую роль для получения превосходства над противником.

Осознавая это Коммунистическая партия Китая направляет значительные средства и усилия на модернизацию китайской армии с твердой целью установить региональное доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе, контролировать Южно-Китайское море и его прилегающие районы, а также достичь объединения с Тайванем, будь то путем дипломатии или военного давления.

Представители министерства обороны и разведки США утверждают, что Китай представляет серьезную угрозу национальной безопасности США своим огромным потенциалом. Хотя, по их мнению, современная морская война требует не только большое количество судов, но и хорошей координации, обучения и адаптивности. В этом плане ВМС США имеют значительно больше практического опыта, накопленного десятилетиями и постоянным совершенствованием тактик и технологий.