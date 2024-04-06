Некоторые иммигранты ранее уже жили в странах Персидского залива, прежде чем переехать в Европу, и теперь решили покинуть Европу после того, как не смогли интегрироваться в европейское толерантное общество.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

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Официальная статистика свидетельствует об увеличении более чем на 30% числа европейских граждан в некоторых странах Персидского залива. Число европейских иммигрантов начало увеличиваться в 2023 году и начале 2024 года.

Напомним, что совет сотрудничества Арабских государств залива (ССАГПЗ) - это региональная организация, включающая шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовскую Аравию.

Многие арабы с европейским гражданством, уехавшие в страны совета сотрудничества стран Персидского залива, указывая причину переезда часто ссылаются на высокие налоги в Европе и трудности с сохранением своей национальной культуры и религиозных традиций.

Некоторые иммигранты ранее уже жили в странах Персидского залива, прежде чем переехать в Европу, и теперь решили покинуть Европу после того, как не смогли интегрироваться в европейское толерантное общество. Борьба за интеграцию была связана с исламофобией, расизмом и излишне агрессивной и вызывающей политики ЛГБТ сообщества.

Другая категория покинувших европейские страны, это иммигранты из-за экономических проблем и высоких налогов в поисках более роскошного образа жизни, доступного в Персидском заливе. В эту категорию входят представители бизнеса и высококвалифицированные специалисты.

Страны Персидского залива привлекательны для многих иммигрантов из-за простоты ведения бизнеса и крупных текущих экономических проектов в этих странах. Многие страны ССАГПЗ предлагают «золотые визы», которые предоставляют вид на жительство инвесторам, предпринимателям и высококвалифицированным специалистам.

Законы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Катара предоставляют «золотой вид на жительство» потенциальным мигрантам с ученой степенью, творческим и талантливым людям, владельцам местной недвижимости, а также лицам с ежемесячным доходом, превышающим 10 000 долларов США. Мигрантам, попадающим в одну из этих категорий, предоставляется возобновляемый вид на жительство сроком на 10 лет.

Официальная статистика населения в странах Персидского залива показала увеличение числа иностранцев на 3–5%. Миграция из азиатских стран, таких как Индия и Бангладеш, сократилась, в то время как миграция представителей других национальностей увеличилась.

Иммиграция из Европы в страны Персидского залива является интересным явлением, отражающим изменяющиеся приоритеты и требования к условиям жизни для многих людей. В настоящее время, страны Персидского залива предлагают более привлекательные условия для новых резидентов, чем ЕС, включая легкость ведения бизнеса, возможности для инвестирования и стабильную экономическую среду.

Интеграция иммигрантов из Европы в новую среду проживанию также представляет собой вызов, требующий взаимопонимания, терпимости и адаптации как со стороны новых жителей, так и со стороны местного населения. Важно, чтобы процесс иммиграции и интеграции проходил гармонично и учитывал особенности каждого человека и культуры. Страны Персидского залива могут выступать важными партнерами для иммигрантов из Европы, предоставляя им новые возможности и перспективы для лучшего качества жизни.