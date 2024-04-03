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Польша закупает в США около двух тысяч управляемых ракет
Конгресс США одобрил продажу Польше средств воздушного боя, в поставку включены ракеты JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X

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                                                                       Ракета  AIM-9X

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После того как американский конгресс одобрил эту поставку, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш выразил уверенность, что эти ракеты усилят оборону Польши. "Это очень хорошие новости для наших вооруженных сил, т.к. эта сделка значительно укрепит наши возможности сдерживания и обороны", - заявил Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции. 

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TOK FM тоже выразил одобрение по поводу поставки ракет, и вместе с этим, он подчеркнул особую важность обновления вооружения, отметив существенный недостаток технического обеспечения армии Польши.

Объясняя значение средств воздушного боя для польской армии, генерал Вальдемар Скшипчак уточнил, что дальнобойные высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158B JASSM могут использоваться для глубоких ударов на расстояние до 1000 км, а AMRAAM (всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности) и AIM-9X (управляемая ракета «воздух—воздух» с инфракрасной головкой самонаведения) предназначены для борьбы с воздушными целями противника.

Все приобретенные Польшей ракеты из США совместимы с истребителями F-16 и F-35, которые будут поставлены в польскую армию в ближайшие годы.

«Этой поставкой мы достигли двух целей. Во-первых, мы усиливаем структуру нашей ПВО. Во-вторых, мы имеем возможность наносить дальние удары по объектам противника в глубине его территории. Боеспособность Польши в плане военной техники в последнее время серьезно ослаблена. Большое количество техники ушло на Украину. На данный момент мы концентрируемся на модернизации ПВО. Это хорошее направление, потому что мы строим воздушный зонтик, который обеспечит безопасность государства, критически важной инфраструктуры, населения и армии», – отметил генерал.

#польша #ракеты #армия польши #пво польши #поставка ракет
Источник: tokfm.pl
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