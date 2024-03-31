В Европе фиксируется рекордный возраст автомобилей, и ситуация становится все более беспокойной и тревожной.

Автомобили в Европе стареют

Последний отчет, подготовленный европейской ассоциацией автопроизводителей, отчетливо демонстрирует увеличение среднего возраста автотранспорта на дорогах старого континента. В некоторых странах этот показатель превышает 17 лет, что беспокоит составителей отчета и представителей «зеленых». Возможно ли остановить эту тревожную тенденцию, задаются вопросом авторы отчета.

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Отчет, опубликованный европейской ассоциацией автопроизводителей, предоставляет большое количество информации о составе автомобильного парка на дорогах Европы. Он показывает расхождение между продажами различных типов автотранспорта, включая электрические, и их фактическим присутствием на дорогах. Несмотря на то, что электромобили занимали третье место по популярности среди водителей в 2023 году, их доля на рынке Евросоюза составила всего 1,2%.

Исследование ясно показывает, что на дорогах Евросообщества насчитывается около 290 миллионов автомобилей, причем средний возраст всех типов транспортных средств продолжает увеличиваться. Средний возраст легковых автомобилей в Евросоюзе составляет 12 лет, а в некоторых странах, таких как Греция и Эстония, он даже превышает 17 лет. Ситуация с грузовыми автомобилями и автобусами еще хуже, их средний возраст колеблется от 12 до 14 лет. С начала 2018 года средний возраст всех видов автотранспорта увеличился более чем на год.

По мнению авторов отчета, большинство старых автомобилей не являются экологически безопасными и не соответствуют новым «зеленым» нормам. Возрастающее количество стареющих автомобилей на дорогах подчеркивает, влияние энергетического кризиса и снижающуюся покупательную способность населения ЕС. Помимо слабости европейской экономики, в докладе подчеркнули важность ускорения перехода к электрификации отрасли и использованию электрических моделей автомобилей.

Европейский Союз должен предоставить больше стимулов для перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к экологически чистым альтернативам. Одновременно, для успешной реализации этой цели, необходимо развивать соответствующую инфраструктуру и устанавливать стимулирующие переход законодательные и налоговые меры.