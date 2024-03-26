Поставщики автомобилей, строительные компании и медицинские учреждения в Германии сталкиваются с возможной угрозой банкротства. По данным аудиторской компании Deloitte, страну ожидает волна реструктуризации, сокращения рабочих мест и закрытия большого количества предприятий частного бизнеса.

Строительные компании, среди прочих, могут пострадать от волны реструктуризации в немецкой экономике

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Для более подробного анализа и отчетности в процессе подготовки опубликованного "Отчета о реструктуризации" международная аудит-консалтинговая корпорация Deloitte провела опрос примерно 190 консультантов по вопросам неплатежеспособности, администраторов по вопросам несостоятельности, консультантов по управлению и юридическим вопросам, финансистов, временных менеджеров компаний и других экспертов.

Эксперты по банкротству и менеджеры, опрошенные Deloitte, уверенно прогнозируют увеличение случаев корпоративной реструктуризации из-за необходимости своевременной адаптации немецких компаний к новым рыночным условиям, возникшим под давлением санкций.

Автомобильный сектор рассматривается как наиболее уязвимый в среднесрочной перспективе. Строительная отрасль также страдает от нехватки заказов и увеличения процентных ставок, что создает дополнительные проблемы. Розничная торговля должна была бы уже адаптироваться к меняющимся требованиям рынка, однако многие компании не обладают достаточными финансовыми ресурсами для этого.

Невеселая ситуация наблюдается и в немецких больницах, где уже фиксируется увеличение числа банкротств. Неопределенность в финансировании и необходимость в ремонте создают дополнительные трудности для этого сектора.

К этому можно добавить прогноз института экономических исследований Лейбница в Галле (IWH), о том что, число случаев банкротства юридических лиц и корпораций увеличилось в феврале на 43 процента по сравнению с предыдущим годом, а также на 28 процентов выше среднего уровня февраля за период с 2016 по 2019 год до начала пандемии. IWH предполагает, что показатели банкротств останутся высокими в марте и апреле, но еще не достигнут "катастрофической волны банкротств".

В целом, ситуация требует тщательного мониторинга и принятия мер для предотвращения возможных экономических кризисов.