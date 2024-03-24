Иран недавно представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа», заявив, что он может нести до 13 бомб и оснащен турбореактивным двигателем, благодаря которому дальность действия БПЛА может достигать 2000 км.

Иранские дроны вводятся в состав иранской армии в Тегеране

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Новый БПЛА представляет собой модернизированную версию модели Shahed 129, которая была впервые представлена в сентябре 2012 года. Модернизированная версия, это широкофюзеляжный, сверхтяжелый беспилотник, который носит символическое название «Газа». Он напоминает израильский БПЛА Hermes 450, но немного крупнее.

По оценкам иранских источников, БПЛА может находиться в воздухе около 35 часов и предназначен для поражения как мобильных, так и стационарных целей. Этот БПЛА способен проводить разведывательные, боевые и наблюдательные операции. Новый военный инструмент Ирана, способный нести противотанковые управляемые ракеты «Sadid-1», становится для Ирана вторым БПЛА с такой ракетной мощностью, после ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата «Karrar».

Новый БПЛА Ирана представляет собой попытку превзойти широко известный модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems из США.

Иран, после снятия ограничений ООН на экспорт иранских ракет и БПЛА, активно продвигает свой военный арсенал на международном уровне, вызывая обеспокоенность среди США и их союзников. Тегеран уже много лет поставляет оружие своим союзникам на Ближнем Востоке, чтобы поддержать их военную и оборонительную деятельность.