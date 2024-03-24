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Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
Иран недавно представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа», заявив, что он может нести до 13 бомб и оснащен турбореактивным двигателем, благодаря которому дальность действия БПЛА может достигать 2000 км.

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Новый БПЛА представляет собой модернизированную версию модели Shahed 129, которая была впервые представлена в сентябре 2012 года. Модернизированная версия, это широкофюзеляжный, сверхтяжелый беспилотник, который носит символическое название «Газа». Он напоминает израильский БПЛА Hermes 450, но немного крупнее. 

По оценкам иранских источников, БПЛА может находиться в воздухе около 35 часов и предназначен для поражения как мобильных, так и стационарных целей. Этот БПЛА способен проводить разведывательные, боевые и наблюдательные операции. Новый военный инструмент Ирана, способный нести противотанковые управляемые ракеты «Sadid-1», становится для Ирана вторым БПЛА с такой ракетной мощностью, после ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата «Karrar». 

Новый БПЛА Ирана представляет собой попытку превзойти широко известный модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems из США.

Иран, после снятия ограничений ООН на экспорт иранских ракет и БПЛА, активно продвигает свой военный арсенал на международном уровне, вызывая обеспокоенность среди США и их союзников. Тегеран уже много лет поставляет оружие своим союзникам на Ближнем Востоке, чтобы поддержать их военную и оборонительную деятельность.

#иран #беспилотник #беспилотная авиация #армия ирана #беспилотники ирана
Источник: jpost.com
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