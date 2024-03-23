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Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
Экипаж подводной лодки HMS Vengeance королевского флота Британии провел 201 день в длительном автономном походе и установил новый рекорд продолжительности пребывания на подводной лодке "судного дня", превзойдя предыдущий рекорд HMS Vigilant в 195 дней.

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                                                     королевский флот Великобритании

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Этот боевой марафон остро подчеркивает проблемы, связанные с нехваткой действующих субмарин в королевском военно-морском флоте. Класс "Vanguard", состоящий из четырех подводных лодок, каждая из которых вооружена ядерными ракетами Trident II D5 и обладают хорошей скрытностью и автономностью под водой, является основой ядерного сдерживания Великобритании.

Атомная подводная лодка HMS (His Majesty's Ship) Vengeance вернулась на оперативную базу королевского военно - морского флота Великобритании (КВМВ) Фаслейн, Шотландия, с экипажем уставшим от шестичасовых смен и минимального контакта с внешним миром, за исключением тщательно проверенных "семейных сообщений" из 40 слов.

Экипажи получали только тщательно проверенные "семейные сообщения" - еженедельные сообщения из сорока слов - из внешнего мира и не могли ответить, поскольку отправка сигнала могла привести к раскрытию местонахождения подводной лодки. Плохие новости и все, что может расстроить членов экипажа, удаляется, чтобы не вызывать ненужного беспокойства.

В течение почти семимесячного развертывания члены экипажа работали по шестичасовым сменам, все "комфортно" жили вместе в металлической трубе длиной 491 фут. Следует учесть, что ударные подводные лодки королевского флота всплывают во время своих миссий, а субмарины с баллистическими ракетами, известные в королевском флоте как "бомбардировщики", остаются скрытыми под водой.

Всего экипаж провел в море 201 день, большую часть времени находясь под водой. Это превзошло предыдущий рекорд в 195 дней, установленный субмариной HMS Vigilant в прошлом году. Такие рекорды острой вызваны нехваткой кораблей королевского флота.

"Наши средства постоянного сдерживания на море, защищают нас и наших союзников по НАТО каждую минуту каждого дня," - заявил представитель королевского военно-морского флота в заявлении для британских таблоидов. "Мы безмерно благодарны подводникам и их близким за проявленную самоотверженность. Хотя мы не комментируем продолжительность патрулирования, мы очень серьезно относимся к безопасности и все подводные лодки проходят строгие проверки безопасности перед началом патрулирования."

Четыре атомные подводные лодки класса "Vanguard" Королевского флота являются центральным элементом системы ядерного сдерживания Великобритании. Каждая из лодок оснащена ядерными ракетами Trident II D5. 

Класс Vanguard начал службу в 1994 году в рамках ядерной программы британских военных Trident и включает всего четыре лодки: Vanguard (S28), Victorious (S29), Vigilant (S30) и Vengeance (S31). Строительство велось в период с 1986 по 1999 год в Барроу-ин-Фернесс, Камбрия, компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (ныне BAE Systems Marine).

В действие каждую подводную лодку приводит ядерный реактор Rolls-Royce PWR2 с двумя турбинами GEC, одним валом, одним насосно-реактивным движителем и двумя турбогенераторами WH Allen.

Все четыре подводные лодки базируются на военно-морской базе ее Величества Клайд, к западу от Глазго, Шотландия. Лодки класса "Vanguard" изначально были рассчитаны на двадцатипятилетний срок эксплуатации и будут заменены в ближайшие годы по мере поступления на вооружение новых подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Dreadnought".

#великобритании #армия великобритании #королевский флот великобритании #вмс великобритании #подводная лодка vanguard
Источник: nationalinterest.org
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