В Румынию прибыли 54 современных американских танка "Абрамс". Танки Abrams M1A2 SEPv3 были заказаны в ноябре 2023 года правительством Румынии у США

Танки "Абрамс" прибыли в Румынию в условиях большой секретности

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Танки "Абрамс" стоимостью 2 500 000 000 долларов прибыли в Румынию в условиях большой секретности. Колонну заметили на трассе недалеко от Сибиу небольшого города в Трансильвании, исторической области Румынии.

54 современных основных боевых танка M1A2 SEPv3 Abrams, заказанных в ноябре 2023 года правительством Румынии у США, в настоящее время дислоцируются в Румынии, члене НАТО и Европейского Союза, на границе с Украиной и Республикой Молдова.

Правительство Румынии запросило закупку 54 основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams, а также боеприпасов и учебных тренажеров в 2023 году, общая ориентировочная стоимость программы составляет 2,53 миллиарда долларов.

Американские власти заявляют, что Румынии не составит труда принять эту технику в свои вооруженные силы. «Эта продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе», - сказал Пентагон в ноябре прошлого года.

«Поставка современных танков улучшит способность Румынии противостоять текущим и будущим угрозам, делая Румынию надежной силой, способную сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО», - говорится в отчете.

В Пентагоне полагают, что российские танки, даже самые современные, не выдерживают прямого боя с американскими, поскольку их можно атаковать в орудия, где у них находятся автоматы заряжания. В американских танках боекомплект хранится в отдельном отсеке.

«Стратегическое партнерство между Румынией и США представляет собой один из столпов, на которых зиждется национальная безопасность, и существенно способствует укреплению обороны союзного восточного фланга в Черноморском регионе», заявили в Пентагоне.