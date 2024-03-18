Настойчивое стремление восстановить военно-морскую мощь Великобритании привело к значительным стратегическим ошибкам и просчетам, в частности, при строительстве авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.

Королевский флот Британии

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«Королевский флот, когда-то символизировавший британскую глобальную мощь, теперь столкнулся с бюджетными ограничениями, которые мешают ему полностью оснащать и поддерживать эти авианосцы, подставляя под угрозу другие важные военно-морские возможности», это мнение Брэндона Дж. Вейхерта, бывшего сотрудника конгресса и геополитического аналитика.

Несмотря на все еще сохраняющуюся гордость за прежнее британское морское господство, королевский флот оказался на краю пропасти. Сокращение бюджета, отсутствие внятной политической линии руководства и потеря зарубежных владений полностью опустошили некогда могущественный флот.

Некоторые британские лидеры и военные аналитики все еще мечтают о былом величии. Поэтому, несмотря на финансовые ограничения, британское правительство решило построить передовой авианосец HMS Queen Elizabeth и второй усовершенствованный корабль HMS Prince of Wales.

Проблема заключается в том, что у Великобритании нет бюджета на поддержание этих авианосцев. Эти корабли были построены в период, когда многие ветераны современного королевского флота утверждали, что эта легендарная ветвь КМФВ (королевский военно-морской флот Великобритании) находится в агонии. Например, еще в 2020 году сообщалось, что британское правительство потратило на строительство этих военных кораблей 8 миллиардов долларов. Но у него не было достаточных средств для того, чтобы поставить самолеты, необходимые для авианосцев

Британское правительство потратило на строительство военных кораблей значительные суммы, но не имеет достаточных ресурсов для оснащения авианосцев. У королевского флота были проблемы с поиском средств сопровождения и кораблей поддержки, которые потребуются для поддержки и защиты новых авианосцев. Правительство также столкнулось с затруднениями в модернизации авианосцев для десантных операций. Это подчеркивает серьезные проблемы королевского флота.

Недавно HMS Queen Elizabeth, который некоторые британцы стали называть «проклятым» авианосцем, был «выпотрошен» пятичасовым пожаром, вспыхнувшим на корабле, когда он направлялся в порт Шотландии для технического обслуживания. Пожар произошел в жилых помещениях корабля и не повлиял на работоспособность корабля.

Авианосцы пока не поддерживаются должным образом. Великобритания должна была бы сосредоточиться на укреплении других возможностей военно-морских сил, в первую очередь на развитии подводного флота, для эффективного сдерживания противника. Несмотря на символическую угрозу, авианосцы не способны эффективно сдерживать Россию, которая прекрасно осознает сложности поддержания таких кораблей.

Если бы Великобритания серьезно отнеслась к своему статусу средней державы и не стремилась к былому величию, она не тратила бы ресурсы на авианосцы. Более разумным шагом было бы строительство подводных лодок, военных кораблей-амфибий и других более практичных систем. В противном случае, Великобритания рискует очутиться среди наций третьего эшелона, обеднев и оставшись беззащитной.

Таким образом, эпоха авианосцев королевского флота становится не только историческим этапом в развитии британской военно-морской силы, но и уроком для других стран о необходимости разумного и устойчивого подхода к развитию оборонных возможностей. Важно учитывать опыт прошлого, чтобы строить более успешное и безопасное будущее.