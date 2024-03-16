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Китайский бомбардировщик заметили с новой загадочной баллистической ракетой
На просторах социальных сетей недавно появилась фотография, на которой четко видно, как стратегический бомбардировщик H-6N центрального военного командования Народно-освободительной армии Китая несет что-то, похожее на баллистическую ракету воздушного базирования (ALBM) под своим фюзеляжем.

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бомбардировщик H-6N с чем-то похожим на баллистическую ракету воздушного базирования (ALBM) под фюзеляжем бомбардировщика

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Этот новый ракетный комплекс класса ALBM, известный как YJ-21 китайская противокорабельная баллистическая ракета, которая по сообщениям из Пекина, обладает гиперзвуковой скоростью и высокой маневренностью. Основное предназначение YJ-21 - это поражения наземных целей и военных кораблей.

Являясь частью грозного семейства китайских ракет, известных в просторечии как «убийцы авианосцев », YJ-21 подчеркивает сосредоточенность Китая на противодействии авианосным группам США, которые считаются символами военно-морского доминирования США (у США их 11) и глобальной мощи этой страны.

Ракета была специально создана для атак на авианосцы. Обладая дальностью действия до 1500 километров, YJ-21 способен доставить крупную боеголовку (обычную или ядерную) на высоких скоростях, способную пробить защиту авианосца и нанести разрушительный удар.

Китай очень скрытен в раскрытии характеристик своего оружия. Поэтому происхождение YJ-21 остается загадкой, предполагается, что YJ-21 имеет общее происхождение с противокорабельной баллистической ракетой DF-21D, которая может похвастаться впечатляющей скоростью полета 6 маха и конечной скоростью спуска 10 маха.

Согласно оценкам западных аналитиков, длина ракеты превышает 8 метров. Эксперты считают YJ-21 баллистической ракетой с одиночной маневренной гиперзвуковой боевой частью и что эта ракета не только противокорабельная, но и может использоваться как ракета класса «земля-земля».

Этот новейший ракетный комплекс был представлен ВМС Китая в честь их 73-летия в 2022 году и был успешно запущен с эсминца Тип 055 с использованием универсальной системы вертикального пуска. Экспортная версия YJ-21E была показана на авиашоу в Китае в 2022 году, демонстрируя технологический прорыв в возможности запуска ракет с воздуха.

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Источник: geopolitika.news
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